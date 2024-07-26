Збито 20 ударних БПЛА
У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. – рф. по Донеччині та ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – Крим, Курськ – рф.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
Дякую за бойову роботу!
Разом – до перемоги!
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Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук
Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu