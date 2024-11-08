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Збито 62 ворожих БПЛА та 4 ракети Х-59/69

Збито 62 ворожих БПЛА та 4 ракети Х-59/69

У ніч на 08 листопада 2024 року (із 18.00 7 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, Чауда – Крим. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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