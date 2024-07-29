Збито ракету х-59/х-69 та дев’ять «шахедів»

У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – ТОТ Криму.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»