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Збито ракету х-59/х-69 та дев’ять «шахедів»

Збито ракету х-59/х-69 та дев’ять «шахедів»

У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – ТОТ Криму.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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