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«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: п'ять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

путінські фейкороби вкотре намагаються дискредитувати уряд України в очах Заходу темою торгівлі дітьми, органами та західною зброєю.

Цього разу Україна, за хворобливою версією пропаганди, через Генконсульство у Неаполі «зв'язалася з мафіозі».

Детальніше про кремлівський фейк з італійською мафією, зброєю та українськими дітьми на продаж – у графіці:

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

«Зброя НАТО в руках мафії» та «розпродаж Києвом органів»: пять фактів, які спростовують недолугий вкид пропаганди

Джерело: https://t.me/spravdi/40377

Новости портала «Весь Харьков»

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