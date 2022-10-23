Зимний "путь войны"

Зимой Россия попытается вывести основную критическую инфраструктуру Украины из строя. Для этого она будет использовать иранские дроны и ракеты.

При этом шансов на военный успех у России в рамках "зимнего этапа" нет в принципе. Сложившаяся ситуация напоминает военное болото, когда каждая новая попытка активизации фронта приводит все к большему количеству потерь и все меньшему результату.

То есть прежняя методика "террора гражданских параллельно военным действиям" смещается на "исключительно антигражданский террор без военной составляющей".

По разговорам из Великобритании и Штатов, можно сделать следующие выводы:

- Украине поставят несколько крупных партий систем ПВО, однако применение ПВО по дронам Западу кажется не самой эффективной затеей, поскольку дроны "копеечные", а значит использовать ПВО против них дорого и иррационально в том плане, что РФ их применяет "группами"/"ульями", в результате чего система ПВО банально не успевает сбить весь "рой" из десятка камикадзе.

- Иранские дроны фактически действуют автономно, наводятся на цель, после чего летят без привязки к действиям и координации из "центра", а это значит, что дроны будет эффективнее сбивать с курса, перетягивая точку локализации конечной цели с инфраструктуры в любое другое место. В сущности, для борьбы с дронами необходимо формировать "помехи" по траектории полета дрона, чтобы запутать устройство, тем самым сделав применение дорогостоящих систем ПВО необязательным, а эффективность дронов низкой.

- Тактику РФ по комбинированию массовых дронов с ракетными прилётами считается возможной победить такой же специализацией ответов, поскольку после налета дронов ПВО не успевает реагировать на ракеты. Итак, возможность глушить и менять траекторию полетов дронов в совокупности с системами ПВО против ракетных ударов сделает новую "воздушную стратегию" Путина бесполезной.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7557

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