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Знищення системи НАСКД-200 МБ у Криму. Наслідки для армії рф

Знищення системи НАСКД-200 МБ у Криму. Наслідки для армії рф

В червні 2024 року в Криму, коли було фактично знищено станцію космічного звʼязку ніп-16, також згоріла російська система наземного автоматизованого системи контролю дій (НАСКД-200 МБ).

Про це ще ніде не писали, проте це також важлива подія, бо подібні системи відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного управління військами і об'єктами.

Шо таке НАСКД-200 МБ

НАСКД-200 МБ – це система наземного автоматизованого контролю дій, яка використовується для координації дій військових підрозділів та управління різними видами військової техніки. Система включає в себе сучасні засоби зв'язку, комп'ютерні технології та програмне забезпечення для забезпечення ефективного управління бойовими операціями в реальному часі. Вона дозволяє командирам підрозділів отримувати точну інформацію про розташування сил противника, обмінюватися даними з іншими підрозділами та швидко реагувати на зміни ситуації на полі бою.

Вартість системи НАСКД-200 МБ

Станом на 2024 рік вартість однієї системи НАСКД-200 МБ становить приблизно 15 мільйонів доларів США. Ця сума включає в себе вартість усіх компонентів системи, включаючи засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та інші необхідні елементи. Крім того, необхідно враховувати витрати на навчання персоналу, який буде працювати з системою, та на її обслуговування, що також недешево

Тепер про наслідки знищення наскд-200 мб для армії рф

Знищення НАСКД-200 МБ в окупованому рф Криму - це не знищення бтр-у з макаками на броні

По-перше, це знижує ефективність управління військовими підрозділами в регіоні, що може призвести до втрат на полі бою.

По-друге, необхідність заміни знищеної системи = додаткові фінансові витрати та потребує часу. Останнього у кцапів все менше і менше

Кількість подібних систем на росії

За даними на 2024 рік, на росії налічується приблизно 50 систем НАСКД-200 МБ. Це доволі обмежена кількість, враховуючи масштаби російських збройних сил та їх потреби у сучасних засобах управління військами.

Час доставки нової системи в Крим

Доставка нової системи НАСКД-200 МБ у Крим може зайняти приблизно від 2 до 4 тижнів. Цей термін включає час на транспортування системи з центральних складів кцапстану до окупованого Криму, а також час на її встановлення та налаштування.

Вартість робіт по встановленню нової системи НАСКД-200 МБ у Криму може становити близько 1-2 мільйонів доларів США. Ця сума включає витрати на транспортування, монтаж, налаштування та тестування системи, а також на навчання персоналу, який буде з нею працювати.

Тобто: після удару по ніп-16, був знищений не тільки сам основний обʼєкт, а військове обладнання на суму мінімум 17 млн баксів

Епілог. Знищення НАСКД-200 МБ в Криму – це болючий удар по російській армії, який знижує її здатність до ефективного управління військовими підрозділами в регіоні.

кцапи мовчать про те, шо вищезгадана установка була знищена взагалі + шо відновлення втраченої системи = значних фінансових витрат та часу, що однозначно вплине на бойову готовність російських військ в Криму.

І останнє. В Криму після знищення станції космічного звʼязку реально істерика - кцапи шукають причетних до знищення ніп-16 серед цивільних, перевіряють всіх і кожного досі + не випускають нікого з села Вітіно, де знаходиться (те шо від неї лишилось) ніп-16 + знищена наскд-200 мб.

Також кцапи ну дуже переживають про те, шоб про знищення вищезгаданої системи управління військами ніхто не дізнався

Я нікому не скажу. А ви?

Джерело: https://t.me/gistapapapa/95328

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