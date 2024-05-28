Зрада не відміняється!

Доки всі радіють, що Віталій Борт більше не член тимчасової слідчої комісії з контролю фортифікацій та дронів, потрібно нагадати, що в ній все ще залишається Анатолій Бурміч — "ЧЕСНО".

За що Бурміч занесений до "Реєстру зрадників":

● Бурміч активно поширював пропаганду про зовнішній вплив на Україну, вже після початку російського наступу. На думку Бурміча, США спричинили війну "аби українці ненавиділи росіян, а Європа розсварилася з росією".

● Заперечував агресію рф тим, що це їй "точно не выгодно".

● Звинувачував українську владу у тому, що вона не погоджується на перемовини "будь-де" та планує "загинути вся разом".

● І, звісно, ось це речення про оборону України: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?"

Джерело: https://t.me/znua_live/150247

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