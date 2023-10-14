ЗСУ: російський "Павел Державин" отримав друге пошкодження

Уражений раніше патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" (корабель проєкту 22160 класу "Василь Биков". - Ред.) у п'ятницю, 13 жовтня, отримав ще одне пошкодження. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук агентству "Укрінформ".

Він не розкрив деталі операції та закликав ЗМІ утриматися від поширення неофіційної та неперевіреної інформації.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17157

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