Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 34

ЗСУ: російський "Павел Державин" отримав друге пошкодження

ЗСУ: російський Павел Державин отримав друге пошкодження

Уражений раніше патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" (корабель проєкту 22160 класу "Василь Биков". - Ред.) у п'ятницю, 13 жовтня, отримав ще одне пошкодження. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук агентству "Укрінформ".

Він не розкрив деталі операції та закликав ЗМІ утриматися від поширення неофіційної та неперевіреної інформації.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17157

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіяни перетворили Крим на велику воєнну базу – це одна з причин, чому півострів необхідно деокупувати
Сегодня 07:16    16
Завдяки СБУ довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка «наводила» російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини
Сегодня 06:54    51
Израильтяне изумлены небывалым откликом и однозначной поддержкой украинцев
Сегодня 06:43    65
Оккупанты проводят усиленные учения экипажей стратегической авиации
Сегодня 06:22    70
Правила життя в окупації
Сегодня 06:11    83
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    102
Оперативна інформація станом на 18.00 13.10.2023 щодо російського вторгнення
13.10.2023 20:01    165
Росія була долучена до підготовки вторгнння до Ізраїлю
13.10.2023 10:08    217
Последний передел собственности Путина: силовики - во главе всего
13.10.2023 09:56    310
Топ-пропагандистка кремля скабеєва загралася з приниженням ізраїльських жінок-військовослужбовців
13.10.2023 09:44    265
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 