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Звинувачення України у підготовці підриву Київської ГЕС та Канівського водосховища – це провокація рф

Звинувачення України у підготовці підриву Київської ГЕС та Канівського водосховища – це провокація рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

12 липня мзс рф звинуватило Україну в підготовці підриву дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища.

▶️ Звинувачення москви абсурдне у своїй суті. Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України, щоб руйнувати власну інфраструктуру, чи створювати загрози для українців.

▶️ російський терористичний режим не потребує додаткової компрометації – він вже неодноразово довів свою терористичну сутність.

▶️ Єдиною причиною загроз для цивільного населення і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

▶️ Саме російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023 році, що призвело до екоциду та гуманітарної катастрофи. росіяни також атакували ракетами Дніпровську і Канівську ГЕС вже у березні цього року.

▶️ російські звинувачення – ніщо інше, як завуальована погроза здійснення нових терористичних актів щодо об’єктів критичної інфраструктури України. Ці погрози сприймаються серйозно і вживаються запобіжні заходи.

Джерело: https://t.me/spravdi/40160

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