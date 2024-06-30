Звільнення о. Зміїний: унікальні кадри воїнів СБУ

У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО «А» СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України.

Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві.

Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча!

Джерело: https://t.me/SBUkr/12290

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