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Звільнення о. Зміїний: унікальні кадри воїнів СБУ
У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО «А» СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.
Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України.
Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві.
Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча!
Джерело: https://t.me/SBUkr/12290