Зупинити російський бомбовий терор України здатні додаткові системи ППО і F-16

Центр стратегічних комунікацій пояснює

За даними ГУР МО України, рф має близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

▶️ росія активізувала застосування бойової авіації у війні. Ворог активно використовує літаки для терору прикордонних міст України та населених пунктів на лінії фронту, скидаючи КАБи та ФАБи.

▶️ Домінування російської авіації є перешкодою на шляху до деокупації захоплених територій.

▶️ Авіабомби – зброя страшної руйнівної сили, яка буквально «змінює ландшафт». Її держава-агресор активно застосовує проти цивільного населення у Харкові та на Сумщині.

▶️ Єдиний спосіб захиститися від російських авіабомб – це знищити ворожі літаки. Сили ППО вже мають значні успіхи на цьому напрямку, однак вони поки недостатні для якісної зміни ситуації.

▶️ Перелом можливий лише за наявності в України достатньої кількості F-16 та додаткових систем ППО. Очікуємо, що найближчим часом партнери сприятимуть у реалізації цієї мети.

Джерело: https://t.me/spravdi/37784

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