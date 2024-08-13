Зупинити російський геноцид українців допоможе зняття Заходом всіх обмежень на самозахист

9 серпня внаслідок російського ракетного удару по супермаркету і поштовому відділенню в Костянтинівці Донецької області загинули 14 осіб, поранено 44. Серед вбитих – діти 9, 11 та 16 років.

▶ росіяни свідомо атакують цивільне населення України з метою якомога більше вбити і покалічити та зруйнувати цивільну інфраструктуру. Так само ворог прагне залякати українців і змусити їх припинити чинити збройних опір.

▶ Моніторингова місія ООН з прав людини фіксує, що в липні цього року росіяни вбили щонайменше 219 мирних мешканців і завдали поранень принаймні 1018. Це найбільша кількість жертв із жовтня 2022 року.

▶ Тенденція збільшення кількості жертв серед цивільного населення продовжує зростати з березня 2024 року. Особливо страждають прифронтові території у зоні досяжності російських керованих авіабомб.

▶ Лише за минулий тиждень російська армія атакувала українські міста і села понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами.

▶ Українці вдячні всім партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо також сильних рішень партнерів, які знімуть обмеження на наші захисні дії.

Джерело: https://t.me/spravdi/40773

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