12 раз за ночь: футболист описал одноклубникам секс с Памелой Андерсон

Знаменитый российский футболист "Сочи" Александр Кокорин рассказал о забавном случае со своим бывшим одноклубником Адилем Рами.

Игрок сборной Франции в то время встречался с голливудской звездой Памелой Андерсон, и приехав в расположение российской команды, поделился подробностями секса с американкой.

"Я его знал до этого, как раз когда он был с Памелой. На отдыхе мы с ним познакомились. В Сочи он уже приехал без нее. Рассказывал много чего интересного. Многих интересовало, как она в постели. Он признался, что это была лучшая женщина в его жизни, и у него с ней было 12 раз. Он даже не постеснялся такую информацию выдать. Представляешь, что она творила? Я не представляю", – заявил Кокорин в эфире Youtube-канала Александра Алиева "Кент".

Источник: www.obozrevatel.com/

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