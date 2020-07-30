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Андрей Кончаловский готовится сесть на шпагат

Андрей Кончаловский готовится сесть на шпагат

Здоровое питание и скандинавская ходьба уже прочно закрепились в жизненных приоритетах режиссера Андрея Кончаловского. К слову, 20 августа он отметит свое 83-летие. Теперь же Кончаловский поставил перед собой новую задачу – сесть на шпагат.

Жена актера и режиссера Юлия Высоцкая рассказала, что он уже купил специальную машинку для растяжки.

«Все, что не работает, то умирает», — цитирует слова Кончаловского Высоцкая.

 

Актриса и сама находится в прекрасной физической форме и поддерживает мужа в любых начинаниях. Так, скандинавской ходьбой пара увлеклась три года назад. Со специальными палками для пеших прогулок Кончаловский и Высоцкая не расставались даже во время отпусков за границей. Об этом телеведущая регулярно рассказывает в своем YouTube-шоу «Мне это нравится».

Напомним, при этом Юлия замечательно готовит и давно ведет программу «Едим дома». Так, недавно она поделилась рецептом вкусных и несложных шоколадных роллов с вишней и творогом.

Источник: teleprogramma.pro/

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Темы: шоубизнес

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