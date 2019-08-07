Что приготовить из кабачков: рецепты приготовления быстрых и простых блюд

Блюда из кабачков – это то, без чего трудно представить себе лето! Этот овощ очень универсальный – из кабачков можно готовить первые, вторые блюда и закуски. Мы собрали для вас лучшие рецепты блюд с кабачками, которые удивят даже гурманов!

Рецепты с кабачками очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится любой. Кроме своих полезных свойств, кабачок может похвастаться и тем, что при правильном приготовлении не повредит вашей фигуре.

Предлагаем вам 10 рецептов блюд из кабачков, которые стоит приготовить именно летом!

10 быстрых и простых блюд из кабачков

Закуска из кабачков и сыра



Рецепт приготовления закуски из кабачков и сыра

Ингредиенты:

- кабачок – 1-2 шт;

- сливочный сыр – 200-250 гр;

- ваша любимая зелень – базилик, петрушка, зеленый лук и тому подобное;

- чеснок – 2 зубчика;

- сметана – 1 ст.л;

- масло для жарки;

- соль, перец и другие специи по вкусу.

Рецепт приготовления закуски из кабачков и сыра:

1. Кабачки помойте, обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте овощ вдоль слайсами, можете использовать острый нож или овощечистку.



2. Ломтики кабачка посолите и оставьте на 10-15 минут, жидкость которая выделится, слейте и снова просушите кабачки бумажными полотенцами.

3. Разогрейте скороводу, смажьте ее небольшим количеством масла (можете делать это кисточкой или сложенным в несколько раз бумажным полотенцем). Обжарьте ломтики кабачков с обеих сторон до румяности. Если у вас есть сковородка-гриль – используйте лучше ее, так у вас появятся румяные полоски на ломтиках.



4. Обжаренные ломтики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

5. Приготовьте начинку – чеснок раздавите или мелко порежьте, зелень мелко нарубите и смешайте все это со сливочным сыром. Хорошо перемешайте начинку. Если смесь слишком густая – можете добавить немного сметаны. Начинку посолите, поперчите по вкусу и снова перемешайте.



4. На обжаренные ломтики выложите по ложке начинки, сверните рулетики. По желанию, можете закрепить их зубочисткой.

Котлеты из кабачков



Рецепт приготовления котлет из кабачков

Ингредиенты:

- кабачки – 300 г

- твердый сыр – 50 г

- яйцо – 1 шт .;

- панировочные сухари – 2 ст.л .;

- мука – 2 ст.л .;

- соль, перец по вкусу;

- масло для жарки;

- зелень и сметана для подачи.

Рецепт приготовления котлет из кабачков:

1. Кабачок очистите от кожуры и семян. Натрите и сложите в миску. Добавьте тертый сыр, панировочные сухари, яйцо и соль. Тщательно перемешайте массу. Добавьте муку и еще раз перемешайте.



2. Мокрыми руками слепите небольшие котлетки. Обжарьте на сковороде с растительным маслом, с двух сторон.



3. Выложите на тарелки, украсьте зеленью и подайте со сметаной.

Оладьи из кабачков



Рецепт приготовления оладий из кабачков

Ингредиенты:

- кабачки – 800 гр,

- лук – 2 шт;

- яйца – 2 шт;

- 1 ч.л. разрыхлителя для теста;

- полстакана муки;

- пучок зелени (укроп, петрушка)

- соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления оладий из кабачков:

1. Кабачок очистите от кожуры и семян. Натрите и сложите в миску. Следует выбирать молодые овощи, которые не имеют твердых семян. После 10-15 минут слейте воду, которая образуется.



2. В миску с кабачком добавьте натертый лук и мелко порезанную зелень. Залейте все взбитыми яйцами и тщательно перемешайте.



3. К муке добавьте чайную ложку разрыхлителя для теста. Смесь перемешайте и постепенно добавьте к кабачкам. Жарьте оладьи на легком огне до румяности. Кабачковые оладьи вкуснее со сметаной и чесночными соусами.

Пирог с кабачками



Рецепт приготовления пирога с кабачками

Ингредиенты:

- кабачки – 500 г

- лук – 1 шт;

- молоко – 200 мл;

- твердый сыр – 100 гр;,

- яйца – 3 шт;

- мука – 200 гр;

- 1 ч.л. разрыхлителя для теста,

- 2 зубчика чеснока,

- соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления пирога с кабачками:

1. Для приготовления пирога выберите молодые кабачки, которые не имеют твердых крупных семян. Нарежьте овощ тонкими кружочками, предварительно очистив его от кожи.



2. В миске взбейте 3 яйца, добавив к ним соль и перец. При желании можно добавить специи, которые подходят к овощным блюдам. Во взбитые яйца насыпьте мелко порезанный лук и чеснок. К массе добавьте молоко и потертый сыр. Все тщательно перемешайте.



3. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем теста. После этого, добавьте смесь к массе, перемешав все до однородности.



4. Форму для запекания смажьте растительным маслом (или сливочным маслом) и посыпьте сухариками для панировки (их можно сделать самим, натерев на мелкой терке засушенный хлеб). Выложите один слой кабачков, залив их частью теста. Повторяйте это, пока не закончатся овощи. Остатки теста вылейте в форму. Выпекайте пирог в течение 35 – 40 минут при температуре 180 градусов. Нарежьте пирог после остывания.

Крем-суп из кабачков



Рецепт приготовления крем-супа из кабачков

Ингредиенты:

- кабачок – 1 шт;

- красный лук – 1 шт;

- картофель большой – 1 шт;

- морковь среднего размера – 1 шт;

- болгарский перец – 1 шт;

- помидор – 1 шт (для подачи)

- масло – 2 ст.л .;

- сметана 20% – 1 ст.л .;

- вода – 700 г;

- зелень петрушки, укропа, стебель сельдерея (или другой вашей любимой зелени)

- чеснок – 1-2 зубчика.

Рецепт приготовления крем-супа из кабачков:

1. Лук и чеснок мелко нарежьте и протушите на сковороде с маслом. Все остальные овощи (кроме помидора) нарежьте кубиками, добавьте в сковороду и протушите еще 5 минут.



2. Переложите смесь в кастрюлю, добавьте воду, зелень и варите около 15 минут. Снимите с огня, выньте большие веточки зелени и измельчите суп в блендере до состояния пюре.



3. Снова поставьте кастрюлю на плиту, добавьте 1 ст.л сметаны и доведите суп до кипения. Готовое блюдо подавайте порционно, можно добавить мелко нарезанный кубиками помидор и веточки зелени.

Спагетти из кабачков



Рецепт приготовления спагеити из кабачков

Ингредиенты:

- кабачки – 2 шт;

- помидоры – 1 шт;

- чеснок – 2 зубчика;

- масло – 1 ст. л .;

- соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления спагетти из кабачков:

1. Натрите кабачки на на терке для моркови по-корейски. Сделайте крестообразный надрез на помидоре, опустите его на 1-2 минуты в кипяток и очистите от кожуры. Затем нарежьте помидор кубиками, мелко нарежьте чеснок, выложите это вместе на сковороду и тушите на медленном огне до выпаривания лишней жидкости.



2. Посолите и поперчите массу на сковородке и перемешайте. После этого добавьте натертые кабачки и жарьте в течение 5-7 минут. Лучше не перемешивать ингредиенты ложкой или вилкой, чтобы кабачки не превратились в однородную массу, а потряхивать сковороду. Если в процессе жарки образовалось много жидкости, процедите спагетти через дуршлаг.

Запеканка из кабачков, хлеба и сыра



Рецепт приготовления запеканки из кабачков, хлеба и сыра

Ингредиенты:

- молодой кабачок – 1 шт;

- твердый сыр – 50-70 г

- хлеб (белый или серый) – 100 гр;

- яйцо – 1 шт;

- молоко – полкружки;

- укроп и петрушка;

- сливочное масло для смазывания формы;

- соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления запеканки из кабачков, хлеба и сыра:

1. Нарежьте кабачок тонкими ломтиками. Протушите несколько минут кабачки в сковороде, добавив немного воды, до мягкости. Немного посолите.



2. Нарежьте хлеб кубиками. Сыр нарежьте кубиками немного мельче, чем хлеб. Мелко порежьте зеленый лук, петрушку и укроп. Взбейте яйцо с молоком, щепоткой соли и черным молотым перцем. Перемешайте кабачки, хлеб и зелень.



3. Залейте кабачки жидкой смесью, еще раз перемешайте и выложите в глубокую форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Запекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 20 минут, до легкого румянца поверхности. Крышкой не накрывать.

Рулетики с кабачками и курицей



Рецепт приготовления рулетиков с кабачками и курицей

Ингредиенты:

- молодые кабачки – 3 шт;

- одно филе курицы;

- твердый сыр – 60 гр;

- 2 зубчика чеснока;

- оливковое масло – 30 ГЖ;

- свежий базилик – 2-3 листочка.

Рецепт приготовления рулетиков с кабачками и курицей:

1. Молодые кабачки помойте, обсушите, снимите с них кожицу и нарежьте вдоль полосками шириной 0,5 см. Сыр натрите на терке.



2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите на него полоски кабачков, смажьте оливковым маслом и посолите. Поставьте кабачки в духовку на 5 минут.



3. В это время подготовьте куриное филе. Грудку нарежьте тонкими полосками, отбейте, добавьте соль и перец по вкусу. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к курице и оставьте на 10 минут замариноваться.



4. Кабачки достаньте из духовки, на каждую полоску сверху выложите курицу, посыпьте тертым сыром, мелко порезанным базиликом и аккуратно сверните в тугие рулетики. Запекайте в духовке еще 30 минут.

Кабачковые чипсы



Рецепт приготовления кабачковых чипсов

Ингредиенты:

- кабачки – 500 гр;

- 2 зубчика чеснока;

- белый черствый хлеб (2 ломтика) или готовые сухари;

- зелень (укроп, петрушка)

- яичные белки – 2 шт;

- щепотка молотой куркумы;

- перец и соль по вкусу.

Рецепт приготовления кабачковых чипсов

1. Кабачки помойте, обсушите и порежьте тонкими ломтиками, толщиной примерно 3-5 мм. Это можно сделать ножом или с помощью терки для нарезки овощей. Солить сразу кабачки не следует, чтобы они не истекли соком. Измельчите зелень. Чеснок пропустите через пресс. Из черствого хлеба сделайте сухари (или используйте готовые панировочные сухари).



2. В миске смешайте зелень, сухари и чеснок, взбейте массу до однородного состояния блендером. В отдельной миске взбейте яичные белки с солью. Кусочки кабачков сначала обмокните в белок, затем со всех сторон заверните в хлебную панировку и выложите на решетку или противень.



3. Выпекайте чипсы в разогретой духовке до 180°С 20-30 минут. При этом готовить чипсы из кабачков следует сначала 20 минут с нижним нагревом, а затем 10 минут – с верхним. Готовые кабачковые чипсы выложите на тарелку и посыпьте солью, перцем и куркумой.

Гратен из кабачков



Рецепт приготовления гратена из кабачков

Ингредиенты:

- кабачки (большие) – 2 шт;

- помидоры - 2 шт;

- соус песто - 80 мл

- сыр твердый - 200 г

- соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления гратен из кабачков:

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте дно и бока стеклянной формы для запекания маслом.



2. Помидоры и кабачки нарежьте тонкими кружочками и выложите в форму в один слой. Сверху смажьте песто, посолите и поперчите, посыпьте тертым сыром.

3. Запекайте в течение 45 минут. Подавайте горячим.

Приятного аппетита!

Источник: 24tv.ua

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