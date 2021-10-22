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Джейми Ли Кертис впервые показала дочь-трансгендера

Джейми Ли Кертис впервые показала дочь-трансгендера

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис впервые показала фото своей дочери-трансгендера. Снимок, который украсил публикацию таблоида People, появился на странице кинозвезды в Instagram.

Со слова Ли Кертис, Томас сменил пол и теперь у нее появилась дочь Руби.

Как стало известно, Руби вместе с матерью дала интервью таблоиду, где призналась, что боялась рассказать матери и отцу - режиссеру Кристоферу Гесту, о своем гендере.

"Это было страшно - просто рассказать им обо мне что-то, чего они не знали. Это было пугающе, но я не волновалась. Они и так принимали меня всю мою жизнь", - сказала Руби.

Ли Кертис в свою очередь поддержала ребенка и сказала, что гордится своим материнством.

"Помогать другим - это то, что должен делать каждый. Я не думаю, что это только наше домашнее дело. Это должно быть делом человека", - сказала Ли Кертис. 

Джейми Ли Кертис впервые показала дочь-трансгендера

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: шоубизнес

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