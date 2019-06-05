Дженнифер Лопес одержала победу в номинации "икона стиля" на CFDA Fashion Awards 2019
3 июня в Бруклинском музее состоялась церемония награждения дизайнеров, медиа и селебрити за вклад в развитие американской моды.
Том Форд, Дженнифер Лопес
Начиная с 1981 года, премией CFDA Fashion Awards отмечают лучших за дизайн мужской и женской моды, аксессуаров, награждают лучшее СМИ года, а также, выбирают икону стиля.
Том Форд
В этом году высокой чести называться "модной иконой" была удостоена певица и актриса Дженнифер Лопес, получившая статуэтку из рук председателя американского модного совета - Тома Форда.
Карин Ройтфельд
Также, в этом году статуэтки получили Брендон Максвелл за лучший дизайн женской одежды, и Рик Оуэнс - за достижения в сфере дизайна одежды для мужчин.
Эшли Грэм
Список победителей CFDA Fashion Awards 2019:
- Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс
- Лучший дизайн женской одежды: Брендон Максвелл
- Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мери-Кейт Олсен, The Row
- Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде, Bode
- Награда Swarovski за положительные изменения в моде: Эйлин Фишер, Eileen Fisher
- Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки
- Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон, Alexander McQueen
- Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд
- Специальный приз модного совета: Barbie
- Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица
Источник: focus.ua