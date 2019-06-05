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Дженнифер Лопес одержала победу в номинации "икона стиля" на CFDA Fashion Awards 2019

Дженнифер Лопес одержала победу в номинации икона стиля на CFDA Fashion Awards 2019

3 июня в Бруклинском музее состоялась церемония награждения дизайнеров, медиа и селебрити за вклад в развитие американской моды. 

Дженнифер Лопес одержала победу в номинации икона стиля на CFDA Fashion Awards 2019

Том Форд, Дженнифер Лопес

Начиная с 1981 года, премией CFDA Fashion Awards отмечают лучших за дизайн мужской и женской моды, аксессуаров, награждают лучшее СМИ года, а также, выбирают икону стиля.

Дженнифер Лопес одержала победу в номинации икона стиля на CFDA Fashion Awards 2019

Том Форд

В этом году высокой чести называться "модной иконой" была удостоена певица и актриса Дженнифер Лопес, получившая статуэтку из рук председателя американского модного совета - Тома Форда.

Дженнифер Лопес одержала победу в номинации икона стиля на CFDA Fashion Awards 2019

Карин Ройтфельд

Также, в этом году статуэтки получили Брендон Максвелл за лучший дизайн женской одежды, и Рик Оуэнс - за достижения в сфере дизайна одежды для мужчин. 

Дженнифер Лопес одержала победу в номинации икона стиля на CFDA Fashion Awards 2019

Эшли Грэм

Список победителей CFDA Fashion Awards 2019:

  • Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс
  • Лучший дизайн женской одежды: Брендон Максвелл
  • Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мери-Кейт Олсен, The Row
  • Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде, Bode
  • Награда Swarovski за положительные изменения в моде: Эйлин Фишер, Eileen Fisher
  • Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки
  • Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон, Alexander McQueen
  • Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд
  • Специальный приз модного совета: Barbie
  • Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица

Источник: focus.ua

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