Джордж и Амаль Клуни не были знакомы с Меган Маркл и принцем Гарри до королевской свадьбы – хотя попали в число почетных гостей

Голливудская звезда Джордж Клуни и его жена-юрист Амаль не были знакомы с британским принцем Гарри и Меган Маркл до состоявшейся в мае 2018 года королевской свадьбы, на которую супруги Клуни были приглашены в качестве почетных гостей. Об этом пишет в издании AirMail английская журналистка Рейчел Джонсон, младшая сестра премьер-министра страны Бориса Джонсона. Джонсон ссылается на слова Каролин Бартоломью — подруги принцессы Дианы и одной из крестных Гарри, которая также была приглашена на проходившее в Виндзоре торжество. Когда Каролин в ходе светской беседы поинтересовалась у Клуни, откуда они знают жениха и невесту, тот радостно ответил: «А мы и не знаем». Это слышали и другие приглашенные, находившиеся поблизости.

Между тем Джордж и Амаль не просто были в числе 600 гостей, которые присутствовали на венчании в часовне Святого Георга. Им отвели одни из лучших мест в церкви — рядом с племянником королевы Елизаветы II графом Сноуденом и леди Каролин Уоррен, которая замужем за Джоном Уорреном, советником королевы по разведению лошадей. Клуни также посетили вечеринку для 200 избранных, которая устраивалась после свадьбы в резиденции Фрогмор-хаус. Актер чувствовал себя там совершенно непринужденно, танцуя с Меган Маркл и женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Ранее британские СМИ гадали, где же могли познакомиться Меган и Гарри с Клуни, о дружбе которых до свадьбы ничего не было слышно. И пришли к выводу, что их, вероятно, могла сблизить общая благотворительная работа.

Судя по всему, супружеские пары сблизились уже после свадьбы Меган и Гарри. В биографии герцога и герцогини Сассекских «В поисках свободы говорится, что Клуни как минимум два раза принимали принца и его жену в своем британском доме в Оксфордшире. А также пригласили своих новых друзей отдохнуть и провести часть своего медового месяца на своей итальянской вилле, расположенной на озере Комо.

Джордж несколько раз публично выступал в защиту Меган, когда ее критиковали в прессе и соцсетях. А Амаль наняла для Меган частный самолет, который доставил герцогиню из Нью-Йорка в Лондон в феврале 2018 года — после вечеринки в честь будущего рождения ее первенца.

Королевский биограф Эндрю Мортон в интервью Vanity Fair выразил мнение, что бывшая малоизвестная американская актриса Меган поступила весьма дальновидно, пригласив на свою свадьбы множество знаменитостей, с которыми была едва знакома — помимо четы Клуни в числе гостей были также телеведущая Опра Уинфри, актер Идрис Эльба, бывший футболист Дэвид Бекхэм и его жена-дизайнер Виктория, теннисистка Серена Уильямс и многие другие.

При этом из всех родственников невесты на свадьбе присутствовала только ее мать Дория. Из друзей Меган были приглашены лишь ее коллеги по телесериалу «Форс-мажоры», а также те, с кем она познакомилась за последние годы — на пике своей карьеры. Никого из друзей ее детства и юности, не имеющих отношения к шоу-бизнесу или светским кругам, на свадьбе не было.

Источник: showbiz.fakty.ua/

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