Дмитрий Гордон обнажился перед камерой для забавного видео
Популярный украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон повеселил своих фанатов видеороликом, который он разместил в своем Instagram-аккаунте.
Отмечается, что в четверг, 21 октября, знаменитость празднует свое 54-летие.
В честь этого он запустил интересный челлендж.
В ролике Дмитрий появился без верхней части одежды и показал фанатам, как умеет "играть грудью".
"В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!" - призвал журналист.
Известно, что автором видео Гордона стала его жена Алеся Бацман.
За кадром женщина громко смеется и спрашивает у мужа: "А какие мышцы у тебя еще играют?".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль отправилась в Великобританию, чтобы увидеться с сыном.
Источник: mignews.com.ua/