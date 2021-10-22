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Дмитрий Гордон обнажился перед камерой для забавного видео

Дмитрий Гордон обнажился перед камерой для забавного видео

Популярный украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон повеселил своих фанатов видеороликом, который он разместил в своем Instagram-аккаунте. 

Отмечается, что в четверг, 21 октября, знаменитость празднует свое 54-летие. 

В честь этого он запустил интересный челлендж.

В ролике Дмитрий появился без верхней части одежды и показал фанатам, как умеет "играть грудью". 

"В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!" - призвал журналист. 

Известно, что автором видео Гордона стала его жена Алеся Бацман. 

За кадром женщина громко смеется и спрашивает у мужа: "А какие мышцы у тебя еще играют?".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль отправилась в Великобританию, чтобы увидеться с сыном.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: шоубизнес

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