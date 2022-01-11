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Дружина Кошового похвалилася фото на Мальдівах

Дружина Кошового похвалилася фото на Мальдівах

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час відпочинку з дружиною Ксенією на Мальдівах влаштував їй фотосет на пляжі.

А Ксенія поділилася гарячими знімками в сторіс у своєму Instagram.

Жінка Кошового попозувала на тлі океану 

Дружина Кошового похвалилася фото на Мальдівах

Ксенія, як відомо, танцівниця балету "Фрідом" 

"Я так хочу, щоби ці моменти не закінчувались", - написала дружина Кошового та виклала романтичну світлину з чоловіком на тлі заходу сонця. 

Дружина Кошового похвалилася фото на Мальдівах

Кошові ніби знову побралися

Дружина Кошового похвалилася фото на Мальдівах

Ксюша та Євген одружені вже 14 років 

Нагадаємо, Кошові одружилися 7-го липня 2007-го року. Подружжя виховує двох доньок - Варвару і Серафиму.

Источник: tabloid.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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