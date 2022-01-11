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Дружина Кошового похвалилася фото на Мальдівах
Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час відпочинку з дружиною Ксенією на Мальдівах влаштував їй фотосет на пляжі.
А Ксенія поділилася гарячими знімками в сторіс у своєму Instagram.
Жінка Кошового попозувала на тлі океану
Ксенія, як відомо, танцівниця балету "Фрідом"
"Я так хочу, щоби ці моменти не закінчувались", - написала дружина Кошового та виклала романтичну світлину з чоловіком на тлі заходу сонця.
Кошові ніби знову побралися
Ксюша та Євген одружені вже 14 років
Нагадаємо, Кошові одружилися 7-го липня 2007-го року. Подружжя виховує двох доньок - Варвару і Серафиму.
Источник: tabloid.pravda.com.ua
Темы: шоубизнес
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