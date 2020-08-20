«Это шок»: «Ленком» ответил на слухи об алкоголизме дочери Захарова

Директор Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал сообщения о постановке на учет в наркологическую клинику дочери бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова Александры. Он подчеркнул, что если Александра Захарова знает, кто распускает о ней подобные слухи, то должна рассказать об этом на основании «конкретных доказательств».

Дочь бывшего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова Александра прокомментировала сообщения в СМИ о собственной постановке на учет в наркологическую клинику и проблемах с алкоголем, пишет Teleprogramma.pro.

«Я не имею права ничего говорить на эту тему. У меня есть директор, который всем распоряжается. Лучше все вопросы адресовать ей. Мне приятна поддержка коллег. Это все сделано специально, и я даже знаю, кем», — сказала она.

Слухи о постановке Захаровой на учет в одну из наркологических клиник появились после заявления главного врача медицинского заведения о том, что к нему в учреждение поступила «звездная пациентка».

На защиту Захаровой встала Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, которая в разговоре с «Пятым каналом» назвала слухи об алкоголизме дочери Марка Захарова «полным враньем». Она также отказалась верить, что в новом сезоне «Ленкома» Захарова не была заявлена ни в одной премьере. «Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь?» — отметила Поргина.

Кроме того, она выразила возмущение в связи с упреками в адрес Захаровой и заявила о необходимости найти тех, кто распускает подобные слухи.

«Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей! Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить», — сказала Поргина.

Она также упомянула об актере Михаиле Ефремове, судьбу которого в настоящий момент решает суд, рассматривающий дело о смертельном ДТП с его участием.

«Почему-то Мише Ефремову никто не пишет, что он состоял на лечении, а он убил человека. Так оскорблять ребенка учителя!» — подытожила вдова Караченцова.

Появление новостей о постановке Захаровой на учет «шоком» назвал и руководитель «Ленкома» Марк Варшавер.

«Для меня это шок. Я ни разу не видел, чтобы Александра Захарова и рюмку в рот брала. За сорок лет я не заметил в ее руках даже бокал сухого вина. Я не понимаю, почему ее обозвали алкоголичкой. Для меня это нонсенс. Я вам подтверждаю это как руководитель театра, в котором она работает», — подчеркнул он.

Варшавер также опроверг публикации о якобы имеющих место проблемах с алкоголем у Марка Захарова и назвал «Ленком» «непьющим театром».

«Мы — непьющий театр. У нас нет пьяниц в отличие от каких-то других коллективов. Рыба гниет с головы. Марк Захаров и я никогда не позволяли себе подобных шалостей. А ведь люди берут пример с руководителей», — заявил он.

Кроме того, Варшавер прокомментировал слова Захаровой о том, что она знает, кто распускает подобные слухи. «Если она знает, то почему же не скажет? Это некрасиво. Надо сказать, кто, по ее мнению, это делает. Но ведь нужны какие-то конкретные доказательства, если ты точно знаешь, что человек в чем-то виновен. А если же нет, то как можно такое говорить, не понимаю. Я даже не представляю, кому это может быть выгодно», — пояснил он.

Марка Захарова, который являлся художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком») в 1973—2019 годах, не стало в сентябре 2019-го. Народный артист умер на 86-м году жизни в результате двусторонней пневмонии.

Источник: www.gazeta.ru/

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