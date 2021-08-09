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Грета Тунберг снялась для первого номера Vogue в Скандинавии. Фото

Грета Тунберг снялась для первого номера Vogue в Скандинавии. Фото

18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг украсила обложку журнала Vogue Scandinavia. Она сфотографировалась со своей исландской лошадью по кличке Стренгур.

Также девушка дала интервью изданию, в котором рассказала, что последний раз покупала одежду три года назад и в основном вещи берет у знакомых. Об этом стало известно на официальном сайте журнала .

Тунберг сообщила, что вокруг нее постоянно плетут теории заговора. По словам девушки, в одну секунду ее контролируют родители и поэтому она не может думать самостоятельно, а в другую – она как «злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям».

К слову, первый номер журнала Vogue Scandinavia можно купить на сайте издания почти за 20 евро.

Грета Тунберг на обложке журнала

Грета Тунберг снялась с лошадью

 

Источник: newsyou.info/

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Темы: шоубизнес

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