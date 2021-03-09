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Харьковский миллионер посочувствовал себе и другим мужчинам

Харьковский миллионер посочувствовал себе и другим мужчинам

Харьковский миллионер и бывший конкурент Кернеса на выборах Сапронов Юрий Анатольевич рассказал, как он отмечает 8 марта и посочувствовал себе и другим мужчинам.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Ну, девочки, девушки, женщины, бабочки (уменьшительно-ласкательное к бабушкам) всех Вас — С! И счастья Вам !!!

Остальное — посуду мы моём, кашу-борщ мы варим, ночами мы не спим с детьми, квартиру — дом мы убираем, сумки тяжёлые с рынков-магазинов мы таскаем, работу мы работаем, стираем-гладим тоже мы, кошек-собак мы выгуливаем, убираем…

Ох, тяжко нам….-:))

Улыбнитесь!»,- написал Сапронов и опубликовал свою фотографию.

Источник: newsyou.info/

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