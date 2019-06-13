Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

Приготовление домашнего лимонада не займет много времени, зато в результате получится отличный натуральный напиток, который можно давать даже детям. Для придания дополнительного аромата и вкуса в лимонад традиционно добавляют специи, пряные травы, фрукты и ягоды.

Классический лимонад

Ингредиенты:

3 лимона

100-150 г сахара

1.5 л слабогазированной воды

чистая вода

2-3 веточки мяты

Классический лимонад

Фото: pixabay.com

Рецепт приготовления:

В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанную дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут. Оставить остывать. В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты. Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса.

Клубничный лимонад с мятой

Клубничный лимонад

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

350 г клубники

1 лимон или лайм

небольшой пучок мяты

5 ст.л. сахара

щепотка ванилина

1.5 л воды

Рецепт приготовления:

Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам. Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см. Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листики мяты. Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном. Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Настоявшиеся ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа. Подавать лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.

Имбирный лимонад

Имбирный лимонад

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

5 см корня имбиря

2 лимона

половина лайма

100-150 г сахара или по вкусу

250 мл воды

2 л газированной воды

1 веточка мяты

Рецепт приготовления:

Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и проварить 5 минут. Дать остыть. В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листики мяты и при необходимости – сахар. Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.

Источник: www.segodnya.ua

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