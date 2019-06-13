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Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

Приготовление домашнего лимонада не займет много времени, зато в результате получится отличный натуральный напиток, который можно давать даже детям. Для придания дополнительного аромата и вкуса в лимонад традиционно добавляют специи, пряные травы, фрукты и ягоды.

Классический лимонад

Ингредиенты:

  • 3 лимона
  • 100-150 г сахара
  • 1.5 л слабогазированной воды
  • чистая вода
  • 2-3 веточки мяты

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Классический лимонад

Фото: pixabay.com

Рецепт приготовления:

  1. В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанную дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут. Оставить остывать. 
  2. В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты.
  3. Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса.

Клубничный лимонад с мятой

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Клубничный лимонад

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 350 г клубники
  • 1 лимон или лайм
  • небольшой пучок мяты
  • 5 ст.л. сахара
  • щепотка ванилина
  • 1.5 л воды

Рецепт приготовления:

  1. Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам.
  2. Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
  3. Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листики мяты.
  4. Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном.
  5. Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Настоявшиеся ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.
  6. Подавать лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.

Имбирный лимонад

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Имбирный лимонад

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 5 см корня имбиря
  • 2 лимона
  • половина лайма
  • 100-150 г сахара или по вкусу
  • 250 мл воды
  • 2 л газированной воды
  • 1 веточка мяты

Рецепт приготовления:

  1. Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и проварить 5 минут. Дать остыть.
  2. В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листики мяты и при необходимости – сахар.
  3. Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.

Источник: www.segodnya.ua

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