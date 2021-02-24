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Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Певица Камалия и миллиардер Мохаммад Захур, которые недавно рассказали о первом свидании, души не чают в своих дочках Мирабелле и Арабелле. Несмотря на свой статус, пара старается не баловать детей. В эксклюзивном интервью программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" Камалия рассказала о том, как воспитывает дочек и назвала их главный страх.

Камалия и Захур воспитывают дочерей Мирабеллу и Арабеллу по принципу плохой и хороший полицейский. Певица признается, что более строгая роль досталась ей, потому что у мужа очень мягкий характер. За плохое поведение двойняшек штрафуют – сокращают время игры на планшетах.

Певица рассказывает, что больше всего не любит детские истерики и пытается их игнорировать.

"Просто она упала на пол как букашка, начала закатывать истерику, плакать. Я запретила всем подходить, она успокоилась сама", – рассказала Камалия.

День двойняшек Мирабеллы и Арабеллы распланирован поминутно. Свободного времени у девочек почти нет.

"Они занимаются и конным спортом, и гимнастикой, и плаваньем, рисованием, и ходят на пошив мягких игрушек", – рассказала певица.

В каждой состоятельной семье свое отношение к финансовому воспитанию детей. Камалия утверждает, что несмотря на большие возможности своих дочерей приучает к скромности.

 

Камалия с мужем и дочками

Камалия с мужем и дочками

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

 

"В принципе стараемся не сильно баловать, ну конечно игрушки хорошие покупаем, ну опять же это за какие-то заслуги. На дни рождения, Новый год очень хотели телефоны, хотели смарт-часы", – рассказывает певица.

На образование звездные супруги денег не жалеют. Мирабелла и Арабелла учатся в британской школе в Киеве. Учебный год там стоит 50 000 долларов. Но, если девушки плохо учатся, отец проводит воспитательную работу. Запугивает обычной школой.

"Папа грозится, я вас отправлю учиться в бомжатскую школу. Интересуются, что такое бомжатская школа. Я нашла в YouTube сельские школы, какие-то такие развалины, с ужасными партами, и показываю видео, у них становятся круглые глаза. Говорят, папа, мы будем учиться, слушаться", – рассказала Камалия.

Источник: lifestyle.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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