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Конец войне: Анджелина Джоли намерена отдать детей Брэду Питту

Конец войне: Анджелина Джоли намерена отдать детей Брэду Питту

Актриса намерена взять "отпуск" от детей

Анджелина Джоли и Брэд Питт – одна из самых громких пар в шоу-бизнесе. Расставшись около пяти лет назад, экс-супруги до сих пор продолжают держать публику в напряжении. Основным источником их конфликтов являются дети. После развода Энджи решила стать единственным опекуном, но и голливудский секс-символ сдаваться не собирался. Тем более что суд не нашел причины, по которой отец не мог бы видеться с детьми и участвовать в их воспитании.

Конец войне: Анджелина Джоли намерена отдать детей Брэду ПиттуКажется, экс-супруги достигли консенсуса (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

 

Но как бы там ни было, актриса старалась ограничить это общение различными методами. И вот, наконец, она ослабила хватку. По данным западных СМИ, Анджелина кардинально поменяла свое решение и даже хочет переложить часть обязанностей на плечи экс-супруга. Причина тому – банальная усталость. Так, на карантине ей пришлось тщательно следить за выполнением домашних заданий и контролировать каждый шаг детей. Теперь у многодетной мамы только одно желание – оставить все заботы о 18-летнем Мэддоксе, 16-летнем Паксе, 15-летней Захаре, 14-летней Шайло и 11-летних близнецах Ноксе и Вивьен на отца и уехать в путешествие.

Конец войне: Анджелина Джоли намерена отдать детей Брэду ПиттуАктриса устала от "заточения" (instagram.com/harpersbazaarus)

Как утверждает источник, Энджи привыкла к частым поездкам, а длительное пребывание на карантине подействовало на нее крайне угнетающе. Вплоть до того, что негативно сказалось на ее самочувствии. «Анджелина медленно сходит с ума от того, что не может путешествовать во время пандемии. Ей это необходимо для души. А еще ей хочется побыть наедине с собой. Ей уже не по себе от всего, что происходит вокруг нее в Лос-Анджелесе. Она отчаянно жаждет перерыва», – признался инсайдер изданию Globe.

Напомним, свой 45-й день рождения знаменитая красавица отметила в кругу детей. На торжество были приглашены только самые близкие. В честь юбилея знаменитость решила сделать необычный жест, устроив благотворительную акцию. Джоли проявила небывалую щедрость, подарив 200 тысяч долларов фонду NAACP, оказывающему помощь национальным меньшинствам, пострадавшим от нарушения их прав.

Источник: www.rbc.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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