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Кортни Кардашьян порадовала поклонников обнаженными снимками

Кортни Кардашьян порадовала поклонников обнаженными снимками

Известная американская фотомодель и телезвезда в очередной раз порадовала поклонников откровенными снимками в постели. Фото знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

На фото Кортни позирует топлес, возле нее много лепестков красных роз.

Образ фотомодель дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза. Также на руке звезды виднеется большое кольцо с камнем.

Поклонники не смогли сдержать эмоций и засыпали кумира комплиментами в комментариях:"Прекрасная Кортни", "Очень красивая", "Ты невероятная", "Такая волшебная", "Женщина мечты", "Очень горячо".

Кортни Кардашьян порадовала поклонников обнаженными снимками

Кортни Кардашьян порадовала поклонников обнаженными снимками

Источник: mignews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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