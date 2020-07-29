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Кто придумал популярную игру «камень, ножницы, бумага»?

Кто придумал популярную игру «камень, ножницы, бумага»?

Наверняка многие из нас помнят эту популярную в детстве игру. Сегодня она известна по всему миру, собирает мировые чемпионаты со значительным призовым фондом и для многих людей стала аналогом «броска монеты» при решении важных вопросов в личной жизни и бизнесе. Кто придумал эту игру и почему она стала такой известной?

 

1. Подарок ПоднебеснойИгра была придумана в Древнем Китае приблизительно в I-II веках до н.э. В армии её называли «шоушилин» команды рукой. Вместо привычных нам «камня, ножниц и бумаги», китайцы говорили «лягушка, слизняк и змея». Большой палец символизировал лягушку, мизинец – слизняка, указательный – змею.

Перед сражением каждому подразделению присваивался тот или иной символ. Показывая их во время боя, китайский генерал приказывал соответствующим бойцам перейти в атаку.

Позже армейские команды превратились в развлечение для детей, которые, представляя себя военачальниками, соревновались друг с другом. В эпоху империи Минь (14-17 века) игра уже была массовой.

В 1700-х годах «камень, ножницы, бумага» проникли в Японию. Там персонажей называли «лиса, вождь, охотник». Лиса била вождя, вождь – охотника, а охотник – лису.

2. Со временем изменились символы, но правила всегда оставались неизменными.Кто придумал популярную игру камень, ножницы, бумага?В 19 веке развлечение попало в Европу. Однако популярным оно стало только к концу 20 века.

3. Игра сегодняСегодня «камень, ножницы, бумага» особенно популярны в Японии. Чемпионаты страны собирают 100-тысячные стадионы болельщиков, а их трансляции по телевидению превышают рейтинги спортивных мероприятий.

 

Один из турниров в Японии.Кто придумал популярную игру камень, ножницы, бумага?Секрет успеха игры кроется в её простоте. Она не требует обучения и специального инвентаря, играть в неё можно в любом месте, в любое время и по любому поводу.

Несмотря на условно случайный результат игры, пытливые азиаты создали робота, который побеждает в «камень, ножницы, бумагу» со 100% вероятностью. Победы механизм достигает за счет анализа движений руки человека с помощью скоростной камеры.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: досуг

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