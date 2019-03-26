Лайфхак: как почистить гранат в воде

Так вы почистите гранат для салата за считанные минуты

Гранат – это вкусный и полезный для здоровья фрукт. Его кулинарное применение достаточно широко: от напитков до супов, от консервации до десертов.

Многие любят гранаты, но редко их едят, потому что извлекать зерна из жесткой кожуры – длительный и не слишком удобный процесс. В то же время существует простой способ быстро и эффективно почистить гранат. Для этого вам понадобятся нож, полотенце и миска с водой.

Как почистить гранат в воде

Зерна граната можно извлечь буквально за 30 секунд

Вымойте фрукты и промокните их полотенцем.

Возьмите острый нож и аккуратно сделайте надрезы на кожице, при этом стараясь не задеть зернышки, чтобы не лишиться сока.

Возьмите глубокую миску, налейте в нее холодной воды и опустите туда гранат. Оставьте гранат в воде на 10-15 минут. Пропитанный водой плод будет намного легче чиститься.

Погрузите руки в жидкость и прямо в воде начинайте разделывать гранат на части. У вас должны получиться отдельные дольки.

Очистите дольки от пленки и освободите зерна, не вынимая их из воды. После того, как закончите, не вынимайте зерна еще 2-3 минуты. Так все лишнее (белые пленки и кожура) всплывет на поверхность воды, а зернышки граната опустятся на дно.

Уберите мусор и слейте воду. Еще раз промойте зерна и переложите их тарелку. Готово!

Источник: www.segodnya.ua

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