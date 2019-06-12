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Лазарев иронично ответил на слухи о скандале с Лободой

Лазарев иронично ответил на слухи о скандале с Лободой

Недавно ряд российских СМИ распространил информацию о том, что популярный певец Сергей Лазарев и украинская исполнительница Светлана Лобода сильно повздорили за кулисами музыкальной премии "Муз-ТВ". 

Более того, российский артист неприлично выразился в сторону своей коллеги по сцене. Артисты долгое время никак не комментировали слухи, но Лазарев все-таки не сдержался и опубликовал ироничное сториз в Instagram со скриншотом новости о его якобы конфликте, добавив многочисленные смайлики. 

 

Реакция Сергея Лазарева на слухи о скандале со Светланой Лободой

Реакция Сергея Лазарева на слухи о скандале со Светланой Лободой

Фото: instagram.com/lazarevsergey

"Сын брата свахи рассказал... Обожаю, вот это фантазия", – эмоционально написал артист. После этого Сергей сделал селфи и подписал его: "Злыдень Лазарев".

Отметим, что по слухам, Сергея Лазарева разозлило не только то, что Лобода получила тарелку в номинации "Исполнительница года", но и смогла спеть целых шесть песен на сцене, в то время как Лазареву организаторы не дали выступить с конкурсной песней Евровидения 2019 из-за технических неполадок. 

Источник: www.segodnya.ua

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