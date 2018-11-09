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Легче легкого: салат с перепелиными яйцами и брынзой
Несложное, вкусное и полезное блюдо, которое может быть отличным перекусом посредине рабочего дня. А если учесть, что такой салат готовится за несколько минут, то ему вообще нет цены!
Воспользуйся полезным советом: чтобы перепелиные яйца легче чистились, раздавите скорлупу, пока они еще 20 горячие, и только потом охлаждайте под струей воды.
Ингредиенты:
- Перепелиные яйца — 20 шт.
- Половина небольшого багета
- Брынза — 50 г
- Апельсин — 1 шт.
- Микс из салатных листьев (мангольд, фризе, рукола) – 2 горсти
- Чеснок — 2 зубчика
- Горчица ( неострая) — 2 ч. ложки
- Оливковое масло «экстра вирджин» — 6 ст. ложек
- Кукурузное масло, соль, свежемолотый черный перец – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Брынзу положите в морозильник на 10 минут. Перепелиные яйца сварите вкрутую, 5 минут, слегка охладите под струей холодной воды и очистите. Багет разломайте руками на небольшие кусочки.
- Чеснок раздавите плоской стороной широкого ножа, положите на холодную сковородку, залейте оливковым маслом и медленно нагревайте, пока чеснок не начнет зарумяниваться. Удалите чеснок, обмакните кусочки багета в масло и поджарьте их на противне в разогретой до 180 °С духовке, 10–12 минут.
- Для заправки с вымытого щеткой апельсина мелкой теркой снимите часть цедры, смешайте с выжатым из апельсина соком, горчицей, кукурузным маслом, солью и перцем, взбейте.
- Выложите порванные салатные листья горкой на тарелки, вокруг – разрезанные пополам перепелиные яйца и поджаренные кусочки багета. Полейте заправкой. Выньте брынзу из морозильника, раскрошите, посыпьте салат. Подавайте немедленно.
Источник: http://clutch.ua
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