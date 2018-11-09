Легче легкого: салат с перепелиными яйцами и брынзой

Несложное, вкусное и полезное блюдо, которое может быть отличным перекусом посредине рабочего дня. А если учесть, что такой салат готовится за несколько минут, то ему вообще нет цены!

Воспользуйся полезным советом: чтобы перепелиные яйца легче чистились, раздавите скорлупу, пока они еще 20 горячие, и только потом охлаждайте под струей воды.

Ингредиенты:

Перепелиные яйца — 20 шт.

Половина небольшого багета

Брынза — 50 г

Апельсин — 1 шт.

Микс из салатных листьев (мангольд, фризе, рукола) – 2 горсти

Чеснок — 2 зубчика

Горчица ( неострая) — 2 ч. ложки

Оливковое масло «экстра вирджин» — 6 ст. ложек

Кукурузное масло, соль, свежемолотый черный перец – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Брынзу положите в морозильник на 10 минут. Перепелиные яйца сварите вкрутую, 5 минут, слегка охладите под струей холодной воды и очистите. Багет разломайте руками на небольшие кусочки. Чеснок раздавите плоской стороной широкого ножа, положите на холодную сковородку, залейте оливковым маслом и медленно нагревайте, пока чеснок не начнет зарумяниваться. Удалите чеснок, обмакните кусочки багета в масло и поджарьте их на противне в разогретой до 180 °С духовке, 10–12 минут. Для заправки с вымытого щеткой апельсина мелкой теркой снимите часть цедры, смешайте с выжатым из апельсина соком, горчицей, кукурузным маслом, солью и перцем, взбейте. Выложите порванные салатные листья горкой на тарелки, вокруг – разрезанные пополам перепелиные яйца и поджаренные кусочки багета. Полейте заправкой. Выньте брынзу из морозильника, раскрошите, посыпьте салат. Подавайте немедленно.

Источник: http://clutch.ua

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