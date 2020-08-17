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Мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить»

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли ограничила общение своих детей с родителями бывшего мужа

Отпрыски именитых американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли не общаются с дедушкой и бабушкой по отцовской линии еще с 2016 года. О причинах такого решения пишет Сегодня.

Как оказалось, общению детей с родственниками препятствует сама Анджелина Джоли. Актриса категорически против того, чтобы ее шестеро детей проводили время вместе с Уильямом и Джейн Питт.

Отношения голливудской актрисы с бывшей свекровью оставляют желать лучшего. Последней каплей стала статья, написанная матерью Брэда Питта для одного из американских изданий, в которой она нелицеприятно высказалась по поводу однополых браков. Актриса та и не смогла простить женщине этот поступок.

 

Мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить»

 

Подобная позиция является неприемлемой для Джоли, так как звезда известна своей поддержкой ЛГБТ-сообщества и борьбой за равные права всех людей. В связи с этим, Анджелина не разрешает Джейн и ее мужу видеться с внуками.

Стоит учитывать, одна из несовершеннолетних дочерей Анджелины и Брэда намеривается сменить пол. По некоторым данным, Шайло Джоли-Питт начала принимать гормональные препараты еще в 13 лет. Звездные родители решение девочки поддержали.  

 

Мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить»

 

Отметим, что Джоли и Питт воспитывали троих родных детей:  14-летнюю Шайло, 11-летих близнецов Нокса и Вивьен, и троих приемных: 15-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 18-летнего Мэддокса. После развода, который произошел в 2019 году,  шестеро детей остались жить с матерью.

Источник: gamebet.politeka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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