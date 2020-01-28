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Мишель Обама стала обладательницей Грэмми

Мишель Обама стала обладательницей Грэмми

Бывшая первая леди США Мишель Обама теперь не только непревзойденная женщина, автор бестселлеров, но еще и обладательница музыкальной награды Грэмми.

На 62-ей церемонии вручения золотых граммофонов одна их самых лучших женщин нашей эпохи Мишель Обама получила награду в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за аудиоверсию своих мемуаров «Становление».

В книге Мишель приглашает читателей в свой мир. Женщина пишет о жизненном пути от детства в южной части американского города Чикаго до тех пор, когда она была хозяйкой в ​​Белом доме. Автор также делится с читателями тем, как ей удавалось совмещать работу и материнство, будучи первой леди одной из крупнейших стран мира. Мишель откровенно и остроумно описывает свои публичные и личные триумфы и разочарования. Яркую историю своей жизни она рассказывает своими словами, так, как пережила.

Эта книга вдохновляет менять свою жизнь и творить собственную историю.

Источник: rusjev.net/

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Темы: шоубизнес

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