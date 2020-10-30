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Над изменившем жене Тарзаном поиздевались в Comedy Club

Над изменившем жене Тарзаном поиздевались в Comedy Club

Сергей Глушко, попавшийся на измене своей жене Наташе Королевой, после чего уже несколько девушек заявляли о романе с ним, стал мишенью для шутки в Comedy Club.

Так, в номере, посвященном тематике отбора на «Евровидение», юморист Гарик Харламов предлагает представить на конкурс песню на мотив «Вечной молодости» «Чижа и компании», которая начинается так: «В коробке от обуви „Зара“ хоронили хозяйство Тарзана…»

Его партнер по номеру возмущается и спрашивает, мол, что это за песня? А Харламов отвечает, что нормальная и обещает «внести» ему в лицо поправки, как в Конституцию…

На видео — с 38:33


Источник:  Новости Ю

 

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