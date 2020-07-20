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Неожиданное признание Джима Керри: актер сожалеет, что когда-то расстался с Рене Зеллвегер

Неожиданное признание Джима Керри: актер сожалеет, что когда-то расстался с Рене Зеллвегер

Голливудский актер Джим Керри, которому в этом году исполнилось 58 лет вдруг вспомнил одну из своих бывших возлюбленных. С Рене Зеллвегер Джим встречался больше года, как оказалось он грустит о расставании с ней по сей момент.

На днях американского комика Джима Керри пригласили на местное радио в качестве звездного гостя. В своем интервью мужчина неожиданно для всех заявил, что очень сильно переживает из-за того, что не смог удержать Рене Зеллвегер и им пришлось расстаться.

“Сожалею, это правда. Она всегда была особенной для меня, очень особенной. Я уверен, она прекрасна” — сказал с грустью актер.

Стоит отметить, что однажды Джим давал интервью, в котором рассказал, что отношения с Рене для него были очень важными, возможно даже самыми важными в жизни. Мужчина был несколько раз женат, находился в отношениях со многими светскими львицами, однако ни об одной женщине в его жизни он не отзывается так тепло, как о Зеллвегер. Он даже называет ее “любовью всей жизни”.

Роман Джима и Рене завязался в 1999 году. Они оба принимали участие в съемках картины “Я, снова я и Ирэн”. До этого знаменитости не были знакомы, съемочная площадка их объединила. После этого их отношения стали очень стремительно развиваться, пара даже поговаривала о грядущей свадьбе, однако этого так и не произошло. Через год возлюбленные расстались, до сих пор никто в Голливуде не знает точную причину разрыва отношений Рене и Джима. Если честно, даже сама актриса не совсем понимала до конца причину их расставания, она всегда говорит, что дело в ее невезении. Зеллвегер с детства считает себя большой неудачницей, которая провалила карьеру великой спортсменки.

Нужно напомнить, что совсем недавно Джим Керри решился и выпустил собственные мемуары. В книге он рассказал все взлеты и падения его карьеры, поделился эмоциями, которые ему пришлось пережить во времена депрессии, и конечно же, раскрыл секреты личной жизни.

Сейчас Джим не особо популярен как актер, но все его помнят и знают по великолепным ролям в прошлых шедеврах киноиндустрии. Его последняя работа — телесериал “Шучу”. Керри сыграл главную роль в первых двух сезонах. Однако, из-за низкого рейтинга продюсеры решили на время заморозить съемки продолжения. Возобновят ли работу над проектом пока неизвестно, но судя по всему финансирование уйдет в более успешные картины.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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