Новый клип Лободы и Pharaoh: пшик вместо бума

Вроде бы, и картинка яркая, и тема актуальная, и приглашенные звезды на любой вкус — но аудитории «не зашло».

Совместный проект украинской певицы Loboda и российского рэпера Pharaoh подтвердил, что безвкусица и пошлость могут зарубить даже хорошую и злободневную идею. Подобные спекуляции на остросоциальных проблемах не способствуют их разрешению. Более того, у кого-то может создаться впечатление, что тема гендерного неравенства волнует только фриков и бездельников.

Клип Boom Boom уже успел набрать более четырех миллионов просмотров на YouTube и немалое количество лайков. Но дизлайков все же гораздо больше, и это дает повод для размышлений, а не однозначного вердикта «в топку!», которого заслуживает большинство проектов-однодневок от менее именитых поющих людей.

Светлана Лобода — довольно заметная персона и в украинском, и в российском шоу-бизнесе. Причем она привлекает внимание не только и не столько подробностями своей личной жизни (хотя ее роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном очень интересовал СМИ и светских сплетников), сколько творчеством и экстравагантностью. Порой ее образы вызывающе вульгарны и подчеркнуто ненатуральны, но в этом есть некая изюминка. Благодаря похожему имиджу в свое время прославилась на весь мир Lady Gaga, которая в итоге показала себя как талантливая артистка.

Украинскую певицу роднит с американской коллегой также демонстрация интереса к проблемам современного общества, которая сегодня неплохо монетизируется. Loboda давно эксплуатирует темы нарушения прав женщин, насилия в семье, преступлений на почве страсти. И новое творение в тандеме с модным рэпером как бы призвано обратить внимание на объективацию женщин, навязывание стандартов красоты и «псевдомораль». А заодно — подтянуть молодежную аудиторию.

Но пока что Boom Boom вызвал шквал критики и насмешек. Вряд ли этого не предвидели продюсеры Александр Гудков и Нателла Крапивина, а также сами исполнители и «приглашенные звезды», среди которых были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич и другие популярные видеоблогеры. Все они — в разной мере прагматики и циники, сознающие, что грязный пиар тоже может быть полезен.

Однако публика, как бы низко ее ни ставили представители шоу-бизнеса, руководствующиеся постулатом «пипл хавает», может одобрить гротеск, абсурд и нарушение табу, но не терпит перебора. Он плох во всем — и в стерильной благопристойности, и в шокирующем хулиганстве. Возможно, коллектив проделал кропотливую работу с материалом, если уж в клипе, как гласит пресс-релиз, есть отсылки и к «Суспириям» Дарио Ардженто, и к «Видеодрому» Дэвида Кроненберга, и к книге известной феминистки Симоны де Бовуар «Второй пол». Но зрители этого явно не оценили. Зато они нашли ряд заимствований у западных поп-звезд.

Кроме того, кто-то заметил, что Светлане Лободе и Глебу Голубину не дают покоя лавры группы Little Big, которая во многом прославилась благодаря провокационным клипам и текстам на грани фола. Boom Boom и в самом деле немного напоминает их Hateful Love, однако в клипе Little Big есть обаяние, пусть агрессивное и несколько нездоровое, а у Лободы получился какой-то пошлый капустник с неоправдавшейся претензией на глубокий смысл.

Во-первых, тема женских страданий из-за того, что мир требует быть вечно юными и стройными, очень затаскана и породила много радикальных движений, изрядно дискредитировавших само понятие феминизма. Во-вторых, если уж делать отчаянный «феминистский манифест», то в России его стоило бы посвятить иным проблемам — например, тому же домашнему насилию и фактическому бесправию женщин в отдельных регионах. И в-третьих, сами участницы клипа смотрятся в таком «манифесте» крайне неубедительно. Как отмечалось во многих отзывах, Лобода, Собчак и Милявская сделали себе имя как раз благодаря той самой сексуальной объективации. Да, эти селебрити не вполне вписываются в шаблоны красоты, но они успешно эксплуатировали другие проявления сексуальности — в том числе откровенность и самоиронию.

Что же касается мужских ролей, то PHARAOH получил до смешного мало экранного времени и совершенно невнятное амплуа. Забавно выступил модельер Бичолла Тетрадзе в роли мужчины, который в финале сам становится жертвой объективации. Все остальные — «судьи», ставящие оценки героиням, — выглядят однородной неприятной массой, так что авторов клипа впору заподозрить в мизандрии. А это не менее дурная вещь, чем мизогиния.

В целом Boom Boom слегка всколыхнул сонную атмосферу, в которую погружается летом медиасреда. Светлана Лобода пообещала наградить автора «самого едкого, кровожадного и токсичного комментария» денежным призом — так что перекличка хейтеров под роликом на YouTube очевидно продолжится.

Людмила Семенова

Искусствовед

Источник: www.rosbalt.ru/

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