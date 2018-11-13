Осеннее меню: готовим грибной крем-суп
Блюдо получается со всеми лесными грибами: неважно, выбираете вы для своего блюда белые грибы, подберезовики или шампиньоны, главное, что результат в любом случае будет потрясающим.
Ингредиенты:
-шампиньоны - 300 г
-масло сливочное - 10 г
-лук-шалот - 1 шт.
-куриный бульон - 600 мл
-сливки - 100 мл
-соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
Лук очистить и мелко нарезать. Грибы также нарезать небольшими кусочками. Растопить в глубокой сковороде сливочное масло и притомить лук с грибами. Далее добавить бульон и варить 10-15 минут. Снять сковороду с плиты.
Добавить сливки, соль и перец. Перемешать. Измельчить суп в блендере до однородной консистенции. Можно украсить кунжутом, миндальной стружкой или семенами подсолнуха - каждому по вкусу!
Источник: http://lime.apostrophe.ua