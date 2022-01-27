От эмоций расплакалась, – Злата Огневич отреагировала на задержание преследователя

На днях преследователя Златы Огневич задержали в Киеве. Знаменитость прокомментировала новость и призналась, что не смогла сдержать слез.

Украинская певица Злата Огневич сделала основные шаги, чтобы избавиться от преследования мужчины, с которым борется уже 3 года. Преследователя уже задержала в Киеве полиция по статье 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злата Огневич прокомментировала задержание нападавшего

Артистка поделилась, что когда услышала о задержании, то не смогла сдержать слез. Она подчеркнула, что насилие над женщинами в любом проявлении должно быть наказано.

У меня для вас очень хорошие новости! Сегодня преступника задержали. Спасибо огромное Печерскому отделению полиции и всей команде, которая искала этого человека. Когда мне позвонил следователь, я просто от эмоций расплакалась, потому что я не спала всю ночь,

– призналась Злата.

"Я волновалась, потому что он мог быть где угодно... Он мог просто ждать моих родителей под подъездом... Ой, я даже думать не хочу об этом. У меня появилась надежда, и мы это дело доведем до конца. Это действительно резонансное событие", – добавила Огневич.

Злата Огневич о задержании преследователя / Фото из инстаграм-сторис Златы Огневич

Борьба Златы Огневич с нападавшим

24 января певица заявила, что уже 3 года борется с мужчиной, который ее преследует и угрожает убить. У звезды лопнуло терпение, поэтому она сняла мужчину по имени Вадим Лебедь на камеру.

Она обратилась к Виталию Кличко, всем юристам, в правоохранительные органы и к президенту Зеленскому с просьбой защитить ее. Мужчина накануне в очередной раз пригрозил убийством не только Злате, но и ее отцу.

Злата Огневич рассказывала, что все попытки ее и ее семьи обратиться в полицию были тщетными. Но она еще раз подала заявление. После публичной огласки это сработало: дело было открыто, а уже 25 января мужчину задержали в Киеве и объявили ему подозрение.

Источник: showbiz.24tv.ua/

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