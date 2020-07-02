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Павла Прилучного и его "новую девушку" Мирославу Карпович атакуют хейтеры: "Ты ему не пара!"

Павла Прилучного и его новую девушку Мирославу Карпович атакуют хейтеры: Ты ему не пара!

Около недели назад в прессе появились слухи, что почти сразу же после официального развода с 31-летней Агатой Муцениеце 32-летний Павел Прилучный закрутил новый роман. Эти разговоры начались после того, как актера заметили в компании звезды сериала "Папины дочки", 34-летней Мирославы Карпович. Вместе они были замечены на одной из улиц столицы сразу после выхода из торгового центра. Очевидцы отметили, что Павел нес в руках не только пакеты с покупками, но и дамскую сумку своей спутницы.

 

Мирослава Карпович

 

Мирослава Карпович

После того как снимки пары, сделанные в этот день, облетели интернет, многие подписчики сразу же сделали вывод, что Мирослава стала новой избранницей актера. Сами Карпович и Прилучный эти слухи о себе пока никак не прокомментировали. При этом поклонники Павла уже устроили настоящую хейтерскую атаку на страницу Мирославы в соцсетях. Они пишут злые комментарии, в которых оскорбляют актрису и даже шлют в ее адрес угрозы. Суть этих сообщений сводится к одному: Карпович лучше оставить Прилучного, потому что она ему не пара, иначе фанаты не дадут ей спокойной жизни.

 

Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце и сыном Тимофеем

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Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце и сыном Тимофеем

В комментариях в профиле Мирославы, к счастью, нашлись и ее защитники. Они напомнили хейтерам, что за угрозы можно получить реальное уголовное наказание, а Карпович посоветовали не обращать внимания на гнев подписчиков и временно закрыть функцию комментариев под фото.

Известно, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович знакомы довольно давно: они долгое время были коллегами по спектаклю "Косметика врага". После появления их совместных снимков в прессе сразу же заговорили, что актер начал оказывать знаки внимания Мирославе, еще будучи в браке, а после официального развода наконец дал волю чувствам. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

 

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Напомним, в середине июня брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного был официального расторгнут: актеры, прожившие в браке девять лет, мирно договорились о разделе имущества и воспитании двоих совместных детей. Вскоре после развода на YouTube было опубликовано короткое интервью Павла для проекта "вМесте", в котором он признался, что совершенно не может быть один.

Я ненавижу одиночество. Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был. Я даже работать не могу в одиночестве. Мне нужно, чтобы кто-то разговаривал, была какая-то движуха. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я вот так решил эту проблему,

— признался Прилучный.

 

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

​​​​​​​Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Источник: www.spletnik.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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