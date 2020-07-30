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Пережившая развод Инга Меладзе показала нового бойфренда на отдыхе в Сочи

Пережившая развод Инга Меладзе показала нового бойфренда на отдыхе в Сочи

29-летняя дочь Валерия Меладзе рассекретила бойфренда. Девушка встретила новую любовь после неудачного брака.

Инга встречается с Денисом Давыдовым, креативным директором студии дизайна N3 Design. Влюбленные устроили совместный отдых в Сочи и поделились кадрами из путешествия. Они вместе с друзьями пообедали в ресторане, погуляли в горах и покатались на фуникулере.

Инга МеладзеДенис Давыдов

instagram.com/ingameladze,

instagram.com/ingameladze

Девушка рядом с возлюбленным выглядит счастливой и беззаботной. Денис впервые опубликовал фото с избранницей еще в марте, а сама Инга всё это время не афишировала новые отношения.

Инга с возлюбленным

Инга с возлюбленным,

instagram.com/ingameladze

Дочь артиста в прошлом году развелась с марокканским журналистом Нури Вергезе. Их брак продлился полтора года. До свадьбы бывшие супруги были знакомы 10 лет – они вместе учились в Кембриджской школе. Инга не назвала причину расставания. Для девушки это болезненная тема, и она не хочет ее обсуждать. Сейчас дочь Меладзе снова счастлива в любви.

Денис Давыдов и Инга Меладзе

Денис Давыдов и Инга Меладзе,

instagram.com/denis._davydov

Инга – старшая дочь Валерия Меладзе и его первой жены Ирины Малухиной. У девушки есть младшие сестры: Софья и Арина. Певец ушел из семьи к бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой.

Инга с сестрами

Инга с сестрами,

instagram.com/ingameladze

Ирина тяжело переживала предательство мужа. Только спустя годы она смогла начать жизнь с чистого листа.

Источник: www.cosmo.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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