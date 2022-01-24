Перестала со мной общаться, – Тоня Матвиенко рассказала, о сложных отношения с дочерью

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась откровенным признанием об отношениях со старшей дочерью. Она рассказала, как после ее участия в "Голосе страны" отношения ухудшились.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала об отношениях со взрослой дочкой. Она призналась, что в один момент отношения значительно ухудшились.

Тоня Матвиенко об отношениях с дочерью

По словам исполнительницы, звезда не могла уделять достаточно времени Ульяне тогда, когда попала на вокальный конкурс "Голос страны".

"Это был 2011 год, я попала на шоу "Голос страны", уже была три года разведена со своим мужем. И мне пришлось выбирать – тогда на первом месте была профессия, концерты, шоу. И мне не хватало времени на Ульяну. Но семья ее поддержала, семья мужа, и даже дошло до того, что Ульяна сказала: "Я ухожу от тебя, буду жить у папы", – призналась Тоня Матвиенко.

Тогда знаменитости показалось, что коммуникация с дочкой потеряна. Но все стало налаживаться тогда, когда Тоня забеременела во второй раз.

Я могу сказать, что потеряла тогда Ульяну. Она вообще почти перестала со мной общаться. Тогда была трагедия в моей жизни. Сейчас все хорошо. Она вернулась ко мне жить, когда узнала, что я в положении и стану второй раз мамой,

– отметила Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с дочками / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Первая дочь Тони Матвиенко

Украинская певица забеременела впервые довольно рано – в 16 лет, а мамой стала в 17. Она родила Ульяну от бойфренда, который был старше Тони на 6 лет. Тогда Тоня Матвиенко также была вынуждена выйти за него замуж.

Певица рассказывала, что ее родные по-разному реагировали на раннюю беременность. Мама, Нина Матвиенко, была очень рада услышать такую новость, тогда как отец был возмущен. Он выкрикнул дочери "догулялась", но потом успокоился и обнял.

Весной прошлого года Тоня Матвиенко снялась в изысканной фотосессии с двумя дочерьми. Она появилась на обложке Viva! с 5-летней Ниной и 22-летней Ульяной.

Источник: showbiz.24tv.ua/

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