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Похудевшую Ларису Долину перепутали с ее дочерью

Похудевшую Ларису Долину перепутали с ее дочерью

Известную российскую певицу Ларису Долину после похудения не узнали подписчики. С первого взгляда многие подумали, что на снимках, которые были опубликованы в Instagram, позирует не сама певица, а ее дочь Ангелина.

На фото Долина позирует в изысканном черном костюме с накидкой, с профессиональным макияжем и стильной укладкой.

 

Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: instagram.com/dolinalina

Поклонники артистки восхитились ее внешним видом. Некоторые даже перепутали 65-летнюю Долину с ее дочерью: "А я подумала, это дочка", "Лариса Александровна самая настоящая королева. Этот взгляд, эти неповторимые черты лица. Это незаконно быть такой красивой!", "Боже, как похудела", "Богиня", "Шикарная".

Похудевшую Ларису Долину перепутали с ее дочерью

Скриншот: instagram.com/dolinalina

 

Источник: lifestyle.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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