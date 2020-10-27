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"Полноценная семья": сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе

Полноценная семья: сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе

Дети Филиппа Киркорова заговорили о матери, и певцу пришлось раскрыть правду

Как сообщает Politeka.net, поп-король стал участником программы "Говорим и показываем", в рамках которой пригласил к себе домой ведущего Леонида Закошанского. Во время экскурсии по особняку, поп-король рассказал гостю, что вместе с ним в доме живут его отец Бедрос, тетя Мари, дети Алла-Виктория и сын Мартин. Мальчик тоже попал в кадр и проговорился: в доме обитает еще и "мама Наташа".

Филипп Киркоров не стал юлить и признался, что биологическая мать детей всегда находится рядом и ухаживает за ними. Сам певец часто бывает занят работой и пропадает на гастролях, поэтому Наташа занимается воспитанием его наследников.

 

Полноценная семья: сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе

 

"У нас нормальная семья, и мама, и папа. Просто мама у нас не публичный человек, она не любит это все. Дети живут в полноценной семье", - заявил Киркоров. "Когда меня нет, о них заботится вся семья. Бабушка, дедушка. И помогает мама".

 

Полноценная семья: сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе

 

Ранее российские СМИ писали о Наталье Ефремовой, которую видели на семейных праздниках. Многие также замечали сходство женщины и детей знаменитости. Как выяснили источники, Филипп и Наталья познакомились около 15 лет назад, когда последняя была успешной бизнесвумен и занималась брендовой одеждой. Известно также, что Ефремова родилась в Украине, во Львове, а уже потом перебралась в Россию.

Источник: gamebet.politeka.net/

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Темы: шоубизнес

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