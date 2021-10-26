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Расстаемся мирно: Славия поделилась подробностями бракоразводного процесса с DZIDZIO

Расстаемся мирно: Славия поделилась подробностями бракоразводного процесса с DZIDZIO

Ярослава Притула, более известная как певица Славия, поделилась подробностями бракоразводного процесса с  DZIDZIO, уточнив, что все проходит мирным путем. Об этом артистка рассказала журналистам канала "Украина" на премьере фильма Михаила Хомы "Де гроші".

Как известно, бракоразводный процесс звездной пары продолжается. Ярослава и Михаил никак не могут распределить общее имущество.

"Этап развода, раздел имущества продолжается. И у нас все происходит мирно, по-дружески и любя", - поделилась певица.

Стоит отметить, что экс-супруг лично не приглашал Славию  на премьеру своего фильма.

"Михаил всегда очень занят. Поэтому я знаю, куда звонить, у кого спрашивать. Своих надо всегда поддерживать. Я хочу, чтобы Михаил заработал деньги уже наконец на этом фильме. Потому что очень много сил он вкладывает в творчество. Он живет этим, не спит, не ест, бедный похудел, бегает здесь", - рассказала Ярослава.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: шоубизнес

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