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Разведенный Святослав Вакарчук показал, с кем гуляет по улицам Львова - "Снова вместе!"

Разведенный Святослав Вакарчук показал, с кем гуляет по улицам Львова - Снова вместе!

Вакарчук неожиданно вернулся к любимому делу во Львове

На странице в Instagram известного украинского певца и композитора Святослава Вакарчука появилась новая публикация.

На этот раз он показал, как готовится к съемкам нового клипа в родном Львове.

"Опять вместе! На съемках клипа», - написал певец под опубликованным снимком. Рядом с ним известный украинский режиссер, клипмейкер Виктор Придувалов, который неоднократно работал с лучшими отечественными группами.

 

Разведенный Святослав Вакарчук показал, с кем гуляет по улицам Львова - Снова вместе!

 

Позже Вакарчук добавил еще один снимок, на котором он стоит на перилах балкона, а позади него – знаменитая башня Львовской ратуши.

"Город, поднимающий выше неба...",- делится впечатлениями певец.

«Это же я после классных концертов», «Время идет - титаны неизменны», «Классная команда! Ждем новую работу", " клип во Львове на песню о Львове?", "Большой Дальневосточный привет вам из Владивостока! Помним, грустим, любим, удачи в съемках нового клипа!",- пишут в комментариях фанаты.

«Холодно. Помню клип во Львове«, "как же Слава на кота похож", - добавляют другие.

Источник: lviv.znaj.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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