Риз Уизерспун решила разойтись с мужем

Судя по всему, брак Риз Уизерспун и её мужа Джима Тота переживает, мягко говоря, не лучшие времена, по всей видимости, их семейная лодка идёт ко дну. Стало известно, что оба живут уже отдельной жизнью и практически не проводят время вместе. А на днях появилась информация о том, что 44-летняя Риз приобрела дом, куда решила переехать от супруга.

По информации, полученной от инсайдера, издание Life & Style сообщает, что уже второй по счёту брак 44-летней актрисы «трещит по швам». Риз и Джим стали совсем чужими друг другу: они много ссорятся и практически всё время проводят порознь. Даже на пробежках стараются появляться в разное время и по отдельности друг от друга. По слухам, во время изоляции напряжение между ними настолько возросло, что актриса собиралась подать на развод. Однако пока не сделала этого, так как суды из-за пандемии не работали.

Как стало известно, недавно Уизерспун потратила около $11,9 млн долларов на новый дом в Лос-Анджелесе, в котором, по всей видимости, собирается теперь жить с сыновьями. Риз воспитывает 7-летнего Теннесси – от нынешнего супруга и 16-летнего Дикона от первого мужа – Райана Филиппа. Что же касается ее старшей дочери — 20-летней Авы, отцом которой тоже является Райан — то девушка недавно переехала в другой город, чтобы учиться в колледже, и это очень расстроило Риз.

Заметим, что слухи о проблемах в отношениях между супругами ходят уже несколько лет. Так, в июне 2018 года издание New Woman, ссылаясь на инсайдеров, сообщало о том, что у них не всё гладко. Тогда они начали ссориться из-за того, что, как считал Джим, амбициозная Риз слишком фокусировалась на карьере и уделяла недостаточно внимания семье. Впрочем, тогда им удалось восстановить мир, устроив романтическую поездку в Мексику вдвоём. Однако через некоторое время после возвращения домой ссоры вспыхнули с новой силой. Впрочем, поклонники актрисы надеются, что супругам все же удастся помириться снова.

Напомним, Риз и Джим вместе уже 10 лет. Они познакомились в 2010-м, а поженились на ранчо Уизерспун в Калифорнии в 2011-м. Это случилось через 4 года после развода с Райаном Филиппом, за которого актриса выходила замуж в 1999 году и с которым развелась в 2007-м.

Источник: Новости Ю

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