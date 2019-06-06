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Слава з НЕАНГЕЛІВ розлучається з чоловіком: історія кохання та цікаві факти

Слава з НЕАНГЕЛІВ розлучається з чоловіком: історія кохання та цікаві факти

Українська співачка, учасниця групи Неангели Слава Камінська розлучається з чоловіком Едгаром Камінським. Розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. Офіційне підтвердження з’явилося на сайті Подільського районного суду.

Відомо, що документи на розлучення подав сам Едгар ще 19 квітня.

Саме подружжя інформацію про розлучення поки що не прокоментувало.

Слава і Едгар Камінський – історія кохання

З майбутнім чоловіком Слава познайомилася в клініці пластичної хірургії, де він працював.

Найцікавіше, що в цей день у Едгара мав бути вихідний, але обставини склалися так, що йому довелося вийти на роботу.

Коли співачка побачила симпатичного лікаря, то вже не могла думати ні про що інше.

Вона знайшла його номер та сама почала писати йому повідомлення. Та, як не дивно, чоловік не поспішав відповідати взаємністю.

Одного дня дівчина не витримала та спитала нового знайомого, чи традиційної він орієнтації.

Після цього він таки запросив Славу на побачення. І так закохався, що вже за три місяці освідчився зірці.

Слава одружилася з пластичним хірургом Камінським у 2015 році.

За час подружнього життя у пари народилися син Леонард (4 роки) та донька Лаура (3 роки).

Цікаві факти про Славу Камінську

  • Справжнє ім’я співачки – Ольга.
  • Улюблена книжка співачки – Казка про колобка.
  • У школі майбутню зірку красунею не вважали. Ровесники дражнили її за руде волосся і надмірну худорлявість.
  • У зірки є незвичайне захоплення – вона колекціонує парфуми.
  • Слава Камінська – не лише талановита співачка, але й перспективна дизайнерка. Разом із модельєром Ельвірою Гасановою вона створила колекцію жіночого одягу 69 BY SLAVA KAMINSKA.

Источник: ranok.ictv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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