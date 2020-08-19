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Собчак впервые за пять лет спустилась в метро с охраной

Собчак впервые за пять лет спустилась в метро с охраной

Российская телеведущая Ксения Собчак спустилась в московское метро впервые за пять лет. Видео ее поездки в подземке опубликовано на YouTube.

Ведущая пришла к станции метро «Курская» вместе с дизайнером Артемием Лебедевым. Таким образом Собчак решила проверить навигацию подземки, дизайн которой разрабатывала его студия. Также вместе с ними была охрана ведущей, сопровождавшая их во время перемещения по станциям и внутри вагонов.

«Я была в метро лет пять назад. Я ничего не знаю про новые вывески», — заметила Собчак. После того как она прошла турникеты, ведущая заметила указатель, обозначавший переход на станции: «Курская пять, Курская три. *** знает, что это значит». По словам Лебедева, жители столицы пользуются только цветовыми обозначениями линий, а числовые «сделаны для китайцев».

Вместе они сели в поезд, на котором доехали от «Курской» до «Киевской», а после — до «Тургеневской». По словам Лебедева, первоначально планировалось сделать поездку в час пик, 18 часов, но редактор Собчак перенес встречу на 19:45, из-за чего в метро было меньше людей. В ролике уточняется, что видео снималось до ввода ограничений из-за коронавируса.

Ранее Собчак рассказала, что понимает причины негативного к ней отношения у многих людей. По ее мнению, критиков бесит ее активность и амбициозность, а также то, что она появляется во множестве проектов в разных сферах.

Источник: lenta.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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