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Создан 3D-тур по Софийскому собору

Создан 3D-тур по Софийскому собору

Для Национального заповедника София Киевская разработан 3D-тур.

Благодаря этому можно детально осмотреть достопримечательность без потребности выходить из дома, сообщается на Facebook-странице заповедника.

Для этого во вкладке “Виртуальные туры” выберите пункт “Виртуальный тур Софийским собором” или просто перейдите по ссылке”, — говорится в сообщении.

Тур позволяет не только “пройтись” по собору, но и узнать о том, что находится перед посетителем. Важные локации отмечены специальными кружками, после нажатия на которые появляется информация об иконах, фресках и мозаиках.

Создан 3D-тур по Софийскому собору

Справка: Софийский собор — всемирно известный памятник архитектуры и монументальной живописи XI века. Внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: lemonade.style/

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Темы: досуг

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