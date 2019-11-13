В холодильнике или нет: как правильно хранить сливочное масло

Один из самых жарких споров на кухне – стоит ли охлаждать сливочное масло. Некоторые люди ужасаются самой мысли, что можно оставить масло на столешнице, в то время как другие клянутся, что нет ничего хуже, чем холодное, твердое масло прямо из холодильника. Это непростой вопрос с еще более сложным ответом. Короткий ответ? Масло может храниться при комнатной температуре, но с некоторыми ограничениями.

Сливочное масло – это молочный продукт, который в основном состоит из жира, а это означает, что он менее восприимчив к бактериям. Из-за содержания натрия соленое масло менее склонно к бактериальному росту, чем несоленое, поэтому срок годности для хранения разных видов масла немного отличается.

Если вы решили не ставить масло в холодильник, оно обязательно должно быть в масленке или в другом похожем воздухонепроницаемом контейнере. Когда масло подвергается воздействию воздуха, то портится гораздо быстрее. Если вы будете плотно закрывать контейнер после каждого использования, соленое масло может храниться при комнатной температуре около 2 недель.

Если температура на вашей кухне превышает 22 С, то лучше поставить масло в холодильник как можно скорее. Но несоленое масло желательно все время хранить в холодильнике.

Источник: www.segodnya.ua

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